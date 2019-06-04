Бой Нурмагомедова и Порье подтверждён официально

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этом же дивизионе Дастин Порье проведут поединок 7 сентября, информация об этом размещена на странице промоушена в «Твиттере». Встреча возглавит турнир UFC 242, который состоится в Абу-Даби.
О встрече Нурмагомедова с Порье сообщалось неоднократно, но теперь поединок подтверждён официально, стороны подписали контракт.
Соответствующий пост можно увидеть на странице UFC в социальной сети.
Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя.
На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.
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