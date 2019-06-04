Нурмагомедов — Порье: добро пожаловать на борт

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал подписание контракта на бой с временным чемпионом Дастином Порье. Россиянин коротко обратился к сопернику.

«Дастин, добро пожаловать на борт», — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 242.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя.