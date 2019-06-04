Нурмагомедов — Порье: добро пожаловать на борт
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал подписание контракта на бой с временным чемпионом Дастином Порье. Россиянин коротко обратился к сопернику.
«Дастин, добро пожаловать на борт», — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.
Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 242.
Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя.
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