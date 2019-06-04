В UFC поздравили мусульман с окончанием Рамадана

Сегодня, 4 июня, мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников в году в исламе — Ураза-байрам, или праздник разговения, который связан с завершением месяца Рамадан.

Поздравить мусульман всего мира с этим событием решили и в UFC. На официальной странице организации в «Инстаграме» опубликован пост с текстом.

«Ид мубарак нашим фанатам, празднующим по всему миру», — говорится в сообщении. Запись прокомментировали чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, а также Майрбек Тайсумов, Омари Ахмедов, Магомед Бибулатов и ряд других бойцов, исповедующих ислам.

Соответствующий пост можно увидеть на странице UFC в социальной сети.

На данный момент в UFC есть два чемпиона-мусульманина — Хабиб Нурмагомедов и Камару Усман.