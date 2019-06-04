Дэна Уайт: реванш Нурмагомедова и Макгрегора абсолютно реален

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о возможности организации повторного поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам функционера, этот вариант реален в обозримом будущем.
«Конор хочет получить этот бой, он хочет реванша с Хабибом. Эти ребята будут драться. Повторю снова: всё будет решаться 7 сентября в Абу-Даби и в предстоящий уик-энд. После этого мы поймём, что будет с Конором. Реванш Хабиба с Макгрегором абсолютно реален. Мы посмотрим, как будут развиваться события с ближайшими боями, и узнаем, чего хочет Макгрегор», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
8 июня в Чикаго пройдёт турнир UFC 238. В основном карде встретятся второй и четвёртый номера рейтинга — Тони Фергюсон и Дональд Серроне. По слухам, победитель этой пары может встретиться с Макгрегором.
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