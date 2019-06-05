Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В WBC лишили Усика полноценного титула и назначили его чемпионом «в отпуске»

В WBC лишили Усика полноценного титула и назначили его чемпионом «в отпуске»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Руководство WBC приняло решение лишить чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика полноценного титула. Вместо него украинец получит статус чемпиона «в отпуске», сообщает BoxingScene. Благодаря ему Александр сможет побороться за пояс в первом же бою после возвращения в первый тяжёлый вес.

На данный момент Усик планирует дебютировать в супертяжёлом весе. Первый его бой в новом дивизионе должен был состояться 25 мая с Карлосом Такамом, но был сорван из-за травмы Александра. Тем не менее он не отказывается от идеи провести встречу в хэвивейте.

При этом Усик всё ещё владеет полноценными титулами по версиям WBO и IBF. В последний раз Александр появлялся на ринге в ноябре 2018 года. Тогда он нокаутировал Тони Беллью.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент