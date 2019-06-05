Фроч: Джошуа в бое с Руисом выглядел хрупким

Бывший британский боксёр Карл Фроч прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа от американского боксёра Энди Руиса-младшего. Джошуа потерпел сенсационное поражение и лишился титулов WBA, WBO, IBF и IBA.

«Я не хочу говорить, что Джошуа оставил поле боя, потому что он не уходил с ринга, но Энтони даже не старался продолжить бой после того, как судья отправил его в угол ринга. Он не подал ни одного знака, указывающего на то, что Джошуа хочет продолжать. Такое поражение очень разочаровывает.

Возможно, Энтони стоит сразу провести бой-реванш. Но я хочу обратить внимание на то, что Руис может боксировать. Он неплохо двигается, хорошо балансирует, у него сильные контрудары. А Джошуа выглядел хрупким, когда его били в грудь», — приводит слова Фроча talkSPORT.