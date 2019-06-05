Роллс: моё главное преимущество в поединке с Головкиным в том, что меня не знают

Канадский боксёр Стиви Роллс поделился ожиданиями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным. Этот бой состоится 8 июня в Нью-Йорке.
«Кто-то может сказать, что Головкин недооценивает меня. Но я сам не могу допустить таких мыслей. Я не должен думать, что он относится ко мне пренебрежительно. Я просто готовлюсь к битве с Головкиным, думаю, что он готов на 100%. Головкин находится в прекрасной форме. Такой у меня настрой.
Моё главное преимущество? То, что меня не знают. Я являюсь относительно неизвестным боксёром, есть не так много записей моих боёв. Я знаю, что могу драться на узком пространстве, хорошо двигаюсь, у меня сильный удар. Поэтому считаю себя бойцом с богатым арсеналом. Также отмечу психологию и настрой. Думаю, что всё это вместе и является моими преимуществами», — цитирует Роллса BoxingTalk.
- 5 июня 2019
-
13:35
-
12:44
-
11:30
-
10:30
-
09:55
-
09:31
-
00:23
- 4 июня 2019
-
23:31
-
23:04
-
22:46
-
21:22
-
20:36
-
20:19
-
19:59
-
19:52
-
18:03
-
16:07
-
15:37
-
15:13
-
14:22
-
14:07
-
13:04
-
11:23
-
09:36
-
09:22
-
01:01
-
00:11
- 3 июня 2019
-
22:01
-
20:50
-
19:02
-
17:50
-
16:31
-
15:51
-
14:22
-
13:08