Роллс: моё главное преимущество в поединке с Головкиным в том, что меня не знают

Канадский боксёр Стиви Роллс поделился ожиданиями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным. Этот бой состоится 8 июня в Нью-Йорке.

«Кто-то может сказать, что Головкин недооценивает меня. Но я сам не могу допустить таких мыслей. Я не должен думать, что он относится ко мне пренебрежительно. Я просто готовлюсь к битве с Головкиным, думаю, что он готов на 100%. Головкин находится в прекрасной форме. Такой у меня настрой.

Моё главное преимущество? То, что меня не знают. Я являюсь относительно неизвестным боксёром, есть не так много записей моих боёв. Я знаю, что могу драться на узком пространстве, хорошо двигаюсь, у меня сильный удар. Поэтому считаю себя бойцом с богатым арсеналом. Также отмечу психологию и настрой. Думаю, что всё это вместе и является моими преимуществами», — цитирует Роллса BoxingTalk.