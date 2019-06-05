Роган: бой Фергюсона и Серроне будет безумным!

Известный эксперт по ММА Джо Роган поделился ожиданиями от поединка Тони Фергюсона и Дональда Серроне. Роган заявил, что с нетерпением ждёт этого боя.

«Это безумный бой. Очень хороший, особенно сейчас. Дональд набрал отличную форму, в трёх-четырёх последних поединках он выглядел здорово. Например, в бое с Яквинтой он так легко справился с Элом! Каждый, кто хорошо знает Яквинту, был впечатлён. Сам Эл сказал, что Серроне выбил из него всю дурь. Это цитата Яквинты.

Фергюсон и Серроне обладают полными арсеналами. Они отлично бьют, здорово работают в борьбе», — цитирует Рогана MMA News.

Фергюсон и Серроне встретятся в октагоне 8 июня в главном поединке турнира UFC 238. Тони будет драться впервые с октября 2018 года.