Российский боец UFC Ян хочет получить титульный бой в 2019 году

Российский боец UFC Пётр Ян заявил, что хотел бы получить титульный бой после поединка с Джимми Риверой на турнире UFC 238.
«В следующем поединке я хотел бы драться за титул. Бой с Риверой станет для меня пятым поединком за год, а другим ребятам из моей весовой категории потребовалось гораздо больше времени, чтобы достичь такого же места в рейтинге дивизиона, как у меня.
Я полностью готов к титульному бою, и неважно, кто будет соперником, Генри Сехудо или Марлон Мораес. Они не особенные. Я был бы очень рад подраться за чемпионский пояс в этом году», — приводит слова Петра Яна MMAFighting.
Пётр Ян выиграл четыре поединка в UFC из четырёх. Ян дебютировал в UFC 23 июня 2018 года. Всего он провёл 13 поединков в карьере, в которых одержал 12 побед.
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