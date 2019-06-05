Российский боец UFC Ян хочет получить титульный бой в 2019 году

Российский боец UFC Пётр Ян заявил, что хотел бы получить титульный бой после поединка с Джимми Риверой на турнире UFC 238.



«В следующем поединке я хотел бы драться за титул. Бой с Риверой станет для меня пятым поединком за год, а другим ребятам из моей весовой категории потребовалось гораздо больше времени, чтобы достичь такого же места в рейтинге дивизиона, как у меня.



Я полностью готов к титульному бою, и неважно, кто будет соперником, Генри Сехудо или Марлон Мораес. Они не особенные. Я был бы очень рад подраться за чемпионский пояс в этом году», — приводит слова Петра Яна MMAFighting.



Пётр Ян выиграл четыре поединка в UFC из четырёх. Ян дебютировал в UFC 23 июня 2018 года. Всего он провёл 13 поединков в карьере, в которых одержал 12 побед.