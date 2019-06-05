А. Нурмагомедов: пусть Макгрегор выиграет у одного-двух людей, тогда и подерёмся
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями о вероятности реванша с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Почему мы выбрали Порье, а не Макгрегора? Понимаете, мы заплатили в этот раз $ 750 тыс. Мы его разбили, он сдался нам. Ну и зачем он нам ещё раз, когда есть новый боец, заслуживающий боя, – Дастин Порье. Вот пусть ирландец выиграет у одного-двух людей, тогда и подерёмся.
Что касается возможного трэш-тока, то вы же видели, что мы сделали с трэш-токингом нашего Конора? Молча мы пошли до конца, заставили сдаться, а потом разнесли всю команду. Зачем что-то делать перед боем?» — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова Metaratings.
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