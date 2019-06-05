Фергюсон — Серроне: кто выйдет победителем из этой рубки?

8 июня 2019 года на турнире UFC 238 в главном поединке турнира встретятся бывший временный чемпион организации Тони Фергюсон и американец Дональд Серроне.



В последний раз Тони Фергюсон выступал в октябре 2018 года, когда техническим нокаутом победил Энтони Петтиса на турнире UFC 229. После этого Тони не выходил в октагон. Его супруга сообщила, что у Фергюсона возникли серьёзные проблемы с психикой, она даже вызывала полицию. После этого президент UFC объявил, что Тони допустят к соревнованиям лишь после обследования у врачей организации. Серроне совсем недавно в зрелищном бою одолел Эла Яквинту. В активе Дональда 36 побед при 11 поражениях.



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