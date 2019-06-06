Уайлдер: Джошуа сломлен ментально, не уверен, что реванш с Руисом состоится

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер не уверен, что Энтони Джошуа примет решение провести реванш с Энди Руисом.



«Я не думаю, что реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа случится. Джошуа сейчас сломлен ментально. Он просто сдался претенденту. Промоутеры возлагали на него большие надежды. В раздевалке у него был нервный срыв, так говорят. Я не стал бы кричать о реванше, пока Энтони Джошуа не подтвердит подписание контракта», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.



2 июня мск Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса. В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.