Гэтжи — Макгрегору: хватит гадить на ММА! Просто свали и наслаждайся баблом

Боец ММА Джастин Гэтжи раскритиковал бывшего чемпионата UFC ирландца Конора Макгрегора. Причиной недовольства Гэтжи стали комментарии Макгрегора после боксёрского поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса. Комментируя результат боя, Макгрегор написал, что может вернуться в бокс. Также он вызвал на повторный поединок Флойда Мейвезера-младшего.

«Хватит нести ахинею! Хватит гадить на наш спорт! Ты хочешь снова подраться с Хабибом Нурмагомедовым? Тогда сперва подерись со мной или с победителем боя Серроне — Фергюсон. Если ты не готов к этому, просто свали и наслаждайся своим баблом», — написал Гэтжи в своём «твиттере».

Напомним, Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После этого ирландец объявил, что уходит из ММА, но затем неоднократно обещал вернуться.