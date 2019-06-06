Гэтжи — Макгрегору: хватит гадить на ММА! Просто свали и наслаждайся баблом

Боец ММА Джастин Гэтжи раскритиковал бывшего чемпионата UFC ирландца Конора Макгрегора. Причиной недовольства Гэтжи стали комментарии Макгрегора после боксёрского поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса. Комментируя результат боя, Макгрегор написал, что может вернуться в бокс. Также он вызвал на повторный поединок Флойда Мейвезера-младшего.
«Хватит нести ахинею! Хватит гадить на наш спорт! Ты хочешь снова подраться с Хабибом Нурмагомедовым? Тогда сперва подерись со мной или с победителем боя Серроне — Фергюсон. Если ты не готов к этому, просто свали и наслаждайся своим баблом», — написал Гэтжи в своём «твиттере».
Напомним, Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После этого ирландец объявил, что уходит из ММА, но затем неоднократно обещал вернуться.
- 6 июня 2019
-
09:27
-
01:10
- 5 июня 2019
-
23:05
-
20:50
-
19:46
-
18:45
-
17:58
-
16:05
-
15:17
-
15:06
-
14:26
-
14:12
-
13:35
-
12:44
-
11:30
-
10:30
-
09:55
-
09:31
-
00:23
- 4 июня 2019
-
23:31
-
23:04
-
22:46
-
21:22
-
20:36
-
20:19
-
19:59
-
19:52
-
18:03
-
16:07
-
15:37
-
15:13
-
14:22
-
14:07
-
13:04
-
11:23