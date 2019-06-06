Нурмагомедов: всегда будут вызовы и сложности, просто продолжай идти

Российский боец ММА чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Россиянин напомнил, что до очередного поединка остаётся всего 93 дня.

«Всегда будут вызовы и сложности, просто продолжай идти. 93 дня до UFC 242», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов подписал контракт на несколько боёв в UFC. Чемпионский титул Хабиб будет защищать 7 сентября в поединке с Дастином Порье, который состоится в Абу-Даби на турнире UFC 242.

В ММА Нурмагомедов провёл 27 боёв и не потерпел ни одного поражения. В последний раз в октагон он выходил в октябре 2018 года, тогда Нурмагомедов удушающим приёмом победил ирландца Конора Макгрегора.