Усик лишён титула WBC в первом тяжёлом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, украинский боксёр Александр Усик был лишён чемпионского титула по версии WBO.
«Из-за перехода Усика в тяжёлый вес новым чемпионом становится Кшиштоф Гловацки», — заявил президент WBO Франциско Валькарсель.
Гловацки предстоит провести первую защиту титула уже 15 июня. В этот день он встретится с Маирисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Напомним, Усик после победы в суперсерии принял решение перейти в тяжёлый вес. В более высокой весовой категории украинец должен был дебютировать ещё в конце мая, но его бой с Карлосом Такамом был сорван. Усик получил повреждение локтя, после чего отказался от проведения этого поединка.
В WBC лишили Усика полноценного титула и назначили его чемпионом «в отпуске»
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