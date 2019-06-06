Усик лишён титула WBC в первом тяжёлом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, украинский боксёр Александр Усик был лишён чемпионского титула по версии WBO.

«Из-за перехода Усика в тяжёлый вес новым чемпионом становится Кшиштоф Гловацки», — заявил президент WBO Франциско Валькарсель.

Гловацки предстоит провести первую защиту титула уже 15 июня. В этот день он встретится с Маирисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Напомним, Усик после победы в суперсерии принял решение перейти в тяжёлый вес. В более высокой весовой категории украинец должен был дебютировать ещё в конце мая, но его бой с Карлосом Такамом был сорван. Усик получил повреждение локтя, после чего отказался от проведения этого поединка.