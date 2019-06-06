Салихов вернётся в октагон на одном турнире с Нурмагомедовым

Российский боец UFC Муслим Салихов вернётся в октагон на турнире UFC 242, который состоится 7 сентября в Абу-Даби, сообщает в своём «твиттере» журналистка Фара Ханну. Соперником Салихова станет канадский боец Нордин Талеб.



В июне 2018 года в допинг-пробе, взятой у Салихова, были обнаружены запрещённые препараты. Однако в марте 2019 года USADA оправдала спортсмена, и он получил возможность вернуться в UFC. Под эгидой промоушена Салихов провёл два поединка, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение. Всего на счету Салихова 15 поединков в ММА, в которых он одержал 13 побед.



Талеб провёл в UFC 11 поединков, в которых одержал семь побед. В последний раз в октагон он выходил в мае 2019 года, победив Кайла Преполека.

Напомним, что главным событием турнира UFC 242 станет бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.