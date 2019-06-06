Сехудо опроверг информацию о своей травме

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо опроверг информацию о том, что он получил травму в преддверии турнира UFC 238.



«Информация о том, что я получил травму, — абсолютная неправда. Я в полном порядке. Хорошо себя чувствую, ощущаю себя сильным и здоровым. Я не знаю, с чего взяли, что я травмирован. Все знают, что мой подход к тренировкам отличается от остальных бойцов. Моя команда не хотела, чтобы я делал некоторые вещи на сцене во время открытой тренировки. Но я полностью здоров. Я ударился об угол стола в раздевалке, у меня шишка на ноге. Но мне просто было больно, я не травмирован», — приводит слова Генри Сехудо MMAFighting.



Генри Сехудо проведёт поединок с бразильцем Марлоном Мораесом на турнире UFC 238 за вакантный титул в легчайшем весе.