Серроне рассчитывает заменить Нурмагомедова или Порье в титульном поединке

Боец UFC Дональд Серроне рассчитывает заменить Хабиба Нурмагомедова или Дастина Порье на турнире UFC 242 и побороться за чемпионский пояс.



«Думаю, что я побью Тони Фергюсона, а Хабиб Нурмагомедов или Дастин Порье получат травмы и я смогу выйти им на замену. У меня такое предчувствие. Я не знаю, может быть, это игры моего разума, но в мечтах я вижу, как я сражаюсь за чемпионский пояс. А затем я снова прихожу в себя.



У Хабиба склонность к травмам. Я должен был встретиться с ним в октагоне три или четыре раза, но каждый раз он получал травму. Я думаю, что это связано с подходом к тренировкам: менталитет Хабиба не позволяет ему выкладываться не в полную силу», — приводит слова Дональда Серроне BJPenn.