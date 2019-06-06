Тим Цзю: Пакьяо уверенно победит Турмана

Проспект первого среднего веса, чемпион Австралии Тим Цзю (13-0, 10 КО) поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кита Турмана и чемпиона мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо. По словам Цзю-младшего, уверенную победу в этой встрече одержит филиппинец.

«Думаю, что Пакьяо уверенно победит Турмана. Если у Мэнни будет такое же рвение, как и в лучшие дни, мы увидим лучшую версию Пакьяо.

Думаю, он нанесёт Турману урон. Пакьяо очень быстр в атаке. Если он сумеет потрясти Кита, то он включит инстинкт убийцы и одержит досрочную победу», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Противостояние Мэнни Пакьяо и Кита Турмана запланировано на 20 июля. Встреча пройдёт в Лас-Вегасе.