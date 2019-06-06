Серроне сделал жёсткое заявление о Макгрегоре

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дональд Серроне заявил, что главной его целью на данный момент является получение ещё одного титульного шанса. По словам американца, он не позволит экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору сорвать эти планы.
«У Конора был шанс. Пусть теперь сидит спокойно на заднице», — приводит слова Серроне MMA Fighting.
Несколько месяцев назад Серроне и Макгрегор были близки к тому, чтобы подписать контракт на бой. Но ирландец настаивал на том, что поединок должен стать главным событием турнира. Когда в UFC отказались от этих условий, Конор решил не заключать сделку.
В ночь с 8 на 9 июня мск Дональд Серроне проведёт поединок с Тони Фергюсоном. Встреча состоится в основном карде турнира UFC 238.
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