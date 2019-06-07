Федерация тайского бокса Амурской области получила госаккредитацию

Федерация тайского бокса Амурской области получила официальную аккредитацию Министерства Спорта России на четыре года. Ранее федерация получала двухлетнюю аккредитацию. По словам руководителя федерации Амурской области Андрея Домашенкина, в предстоящие четыре года предстоит выполнить большой объём работы.



«Ранее мы получали аккредитацию на два года. Это показатель того, что нашей команде доверяют в развитии этого вида единоборств на территории Приамурья. Мы видим, как сегодня в России тайский бокс набирает обороты, и очень важно, что это происходит при поддержке профильного министерства. Это даёт возможность развивать спорт на высшем уровне.

В предстоящие четыре года мы продолжим активно работать, будем продуктивно двигаться вперёд. Организовывать ещё больше соревнований, на которых себя смогут проявить спортсмены, и тренеры региональных федераций. Мы будем популяризировать наш спорт с ещё большей силой. Перед нами стоят большие и серьёзные задачи", — сказал Домашенкин.