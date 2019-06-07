Руис: к реваншу хочу выглядеть как мексиканский Джошуа
Новый чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO, американо-мексиканский боксёр Энди Руис заявил, что планирует набрать хорошую физическую форму к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Руис, чей внешний вид и лишний вес были объектами шуток перед боем, сенсационно победил Джошуа. Бой, проходивший 1 июня, завершился в седьмом раунде техническим нокаутом. Теперь соперники планируют провести ещё один поединок до конца года.
«Планирую ли я сбросить вес? Главное — быть активным, вести подготовку. Я хочу набрать хорошую форму, к поединку хочу выглядеть как мексиканский Энтони Джошуа. Чтобы у меня были такие же мышцы, как у него», — сказал Руис в эфире шоу Джимми Киммела.
Запись можно посмотреть в «твиттере» BBC.
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