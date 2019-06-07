Хирн: забудьте о бое Джошуа с Уайлдером, реванш с Русом — главное событие!
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, заявил, что повторный бой его подопечного с Энди Руисом станет главным событием в мире бокса. Первая встреча боксёров завершилась сенсацией. Судья остановил бой в седьмом раунде после того, как Руис несколько раз отправил соперника в нокдаун. Теперь британец и американец должны провести реванш до конца года.
«С поражением Джошуа Деонтей Уайлдер удёт в забвение, ведь теперь бой Энтони и Деонтея фактически мёртв. Теперь единственным важным поединком для Джошуа является реванш с Руисом. Бой-реванш с Руисом — главное событие в тяжёлом весе. Забудьте о боях Уайдер — Джошуа и Уайлдер — Фьюри. Настоящий «монстр» — Джошуа против Руиса», — приводит слова Хирна talkSPORT.
Руис: к реваншу хочу выглядеть как мексиканский Джошуа
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