Ян — о бое с Риверой: постараюсь набить эту голову и идти за другой
В ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 238. В его основном карде выступит россиянин Пётр Ян. Он проведёт пятый поединок под эгидой промоушена, а его соперником станет седьмой номер рейтинга Джимми Ривера. В преддверии боя Ян поделился ожиданиями от него, лаконично обозначив главную задачу.
«Есть ли задача показать зрелищный бой? Я всегда выступаю зрелищно. Выхожу и показываю всё, что у меня есть внутри. Не сомневаюсь, что этот поединок будет не менее зрелищным, чем предыдущие. Конечно, буду стараться закончить встречу досрочно. Постараюсь набить эту голову и идти дальше за другой», — рассказал Ян в интервью, размещённом на официальной странице UFC Russia в «Инстаграме».
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