Махачев на турнире UFC в Абу-Даби встретится с Рамосом

7 сентября в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 242. Главным его событием станет титульная встреча чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с обладателем временного титула Дастином Порье.
В андеркарде этого боя выступит целый ряд россиян. Так, очередной поединок в UFC проведёт Ислам Махачев. Его соперником станет бразилец Дэйви Рамос.
Махачев на сегодня занимает 14-е место в рейтинге лёгкого веса. На его счету 7 поединков в UFC, в 6 из которых он победил. Предыдущий раз он появлялся в клетке 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда он справился с Арманом Царукяном.
Что касается Рамоса, то бразилец провёл в лиге пять боёв, победив в четырёх из них. Дэйви не входит в топ-15 UFC.
Информация о бое Махачева с Рамосом опубликована на официальной странице UFC Russia в социальной сети «Инстаграм».
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