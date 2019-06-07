Тайсумов на турнире UFC в Абу-Даби встретится с Феррейрой

Россиянин Майрбек Тайсумов следующий поединок в UFC проведёт 7 сентября. Спортсмен выступит на турнире в Абу-Даби в андеркарде поединка Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

Соперником Тайсумова станет Диего Феррейра, сообщает официальная страница UFC Russia в «Инстаграме».

34-летний бразилец провёл в UFC 8 поединков, победив в 6 из них. В послужном списке спортсмена значится бой с действующим временным чемпионом промоушена Дастином Порье. В бою с американцем он проиграл нокаутом уже в первом раунде. На данный момент победная серия Феррейры составляет четыре встречи.

Что касается Тайсумова, то он провёл в UFC 8 боёв, победив в 7 из них. Победная серия Майрбека состоит из 6 поединков.

Пост о бое Тайсумова с Феррейрой можно увидеть на странице UFC Russia в социальной сети.