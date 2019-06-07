Ковалёв и Ярд не встретятся в июне, в WBO назначили промоутерские торги

29 июня в Челябинске должен был состояться поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и официального претендента на титул Энтони Ярда. Однако спонсоры, организовавшие бой в России, приняли решение перенести встречу на август. Согласно планам, они хотели, чтобы она всё же прошла в Челябинске.

Однако команду Ярда не устроил вариант с августом. Промоутер британца Фрэнк Уоррен предложил Ковалёву организовать бой 13 июля на турнире в Лондоне. Но Сергей отказался от встречи с претендентом на его же территории. В итоге Уоррен инициировал проведение промоутерских торгов. В WBO поддержали эту идею. Они состоятся 11 июня. Минимальная ставка — $ 300 тыс. Вероятнее всего, бой Ковалёва с Ярдом теперь состоится в августе или уже осенью, сообщает BoxingScene.