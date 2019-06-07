Прайс: реванш с Руисом — огромный риск для Джошуа

Бывший проспект супертяжёлого веса британец Дэвид Прайс считает, что повторный поединок с Энди Руисом несёт для Энтони Джошуа огромные риски. При этом Прайс провёл аналогию со своим противостоянием с Тони Томпсоном: после неудачных боёв с американцем карьера Дэвида пошла на спад.

«Если бы я мог вернуть время назад, я бы не проводил реванша с Томпсоном. Некоторые люди из моего окружения советовали мне не драться с ним снова, но у бойцов есть гордость и они хотят сразу всё исправить. Как бы то ни было, иногда нужно прислушиваться к здравому смыслу, а не к сердцу. Думаю, что повторный бой с Руисом — огромный риск для Джошуа. Энди действительно хорош, он очень быстр и он кладёт удары в цель очень точно», — приводит слова Прайса BoxingScene.