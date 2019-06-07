Роллс оказался тяжелее Головкина

В ночь с 8 на 9 июня мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО)и Стива Роллса (19-0, 10 КО). В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По контракту поединок пройдёт в промежуточном весе, лимит которого составляет 74,4 кг.

Оба бойца уложились в оговорённый вес. Роллс оказался немного тяжелее соперника, показав 74,3 кг. Головкин же потянул на 73,9 кг.

Поединок с Роллсом станет для Головкина первым после поражения от Сауля Альвареса, первым не за титул за последние 9,5 лет и первым по контракту со стриминговой платформой DAZN.