Роллс оказался тяжелее Головкина
В ночь с 8 на 9 июня мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО)и Стива Роллса (19-0, 10 КО). В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По контракту поединок пройдёт в промежуточном весе, лимит которого составляет 74,4 кг.
Оба бойца уложились в оговорённый вес. Роллс оказался немного тяжелее соперника, показав 74,3 кг. Головкин же потянул на 73,9 кг.
Поединок с Роллсом станет для Головкина первым после поражения от Сауля Альвареса, первым не за титул за последние 9,5 лет и первым по контракту со стриминговой платформой DAZN.
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