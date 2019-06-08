Фергюсон: я — настоящий чемпион, Нурмагомедов и Макгрегор потерялись

Бывший чемпион UFC американский боец ММА Тони Фергюсон заявил, что по-прежнему считает себя чемпионом организации. Фергюсон обратился к действующему чемпиону россиянину Хабибу Нурмагомедову и ирландцу Конору Макгрегору.
«У нас есть Тирамису (Хабиб) и МакНаггетс (Макгрегор). Они оба потерялись! Они не знают, что вообще происходит! Даже Дастин Порье сказал, что я явлюсь настоящим чемпионом. Посмотрим, что будет дальше.
Люди постоянно меняются, как хамелеоны. Но я остаюсь самим собой. Я стабилен. Когда я пишу посты, я заклядываю в Википедию, чтобы посмотреть, сколько у меня было боёв. Видите, я полностью сосредоточен. Я потерял счёт боям. Я начал забывать уже о них. Меня волнуют более важные вещи — моя форма, сердцебиение и так далее», — сказал Фергюсон в интервью пресс-службе UFC.
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