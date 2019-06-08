Фьюри: стараюсь не думать о реванше с Уайлдером

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри подчеркнул, что старается не думать о возможном реванше с Деонтеем Уайлдером.
«Пока не хочу и не буду ничего говорить. Уайлдер думает о бое, который запланирован на 2020 год. За это время может случиться что угодно. Нам ничего не гарантировано в завтрашнем дне. Мне не стоит вспоминать о прошлом, чтобы снова не оказаться в депрессии. Живу сегодняшним днём и радуюсь моментам.
Уайлдер говорит о боях в следующем году. Я же ещё даже не подрался в следующую субботу. Меня могут нокаутировать. Уайлдеру нужно победить Ортиса, мне — успешно пройти ещё один бой в сентябре или октябре. Я не знаю соперника. Стараюсь не забывать о ближайшем поединке, если вдруг объявляют потенциальный следующий бой», — цитирует Фьюри BoxingScene.
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