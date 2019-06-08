Нурмагомедов: мой новый контракт входит в тройку самых выгодных в истории UFC

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал подписание нового контракта с организацией, поставив его в тройку самых выгодных соглашений в истории промоушена.
«Честно говоря, не хотел бы оглашать новые условия контракта с UFC, но они очень хорошие. Братьям — кому-то платили, кого-то подписали, кому-то убрали срок. На какие-то уступки пошли мы, на какие-то они и смогли прийти к общему знаменателю, который выгоден всем.
Если скажу, что контракт один из лучших, это будет неправильно, но его можно занести в тройку самых выгодных условий контрактов и соглашений в истории UFC. Переговоры были лёгкими, я не испытал затруднений. Я обозначил условия, их было пять, и я отказался идти на соглашение без их выполнения. Думаю, последним боем и всем, что происходило до и после поединка, мы заслужили такие условия контракта», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью на своём YouTube-канале.
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