Женская молодёжная сборная России примет участие в ЧМ-2019 по муай-тай

В программу чемпионата мира — 2019 (IFMA) по тайскому боксу, который пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд), будет включён молодёжный состав женщин. Такое решение было принято по итогам состоявшегося заседания членов Международной федерации любительского тайского бокса (IFMA).



Таким образом, сборная России будет представлена во всех возрастных группах и весовых категориях (мужчины/женщины класс А (от 17 до 40 лет), мужчины/женщины класс В (от 17 до 23 лет).



Сборная отправится на ЧМ под руководством тренерского штаба в лице заслуженных тренеров России Виталия Ильина и Романа Насонова. Окончательный состав спортивной сборной команды будет известен в ближайшее время.