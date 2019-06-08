Определились все возрастные группы и весовые категории ЧМ по муай-тай

Стали известны возрастные группы и весовые категории участников грядущего чемпионата мира по тайскому боксу в Таиланде. Напомним, решением IFMA в программу ЧМ был включён женский молодёжный состав.

Окончательный состав турнира по возрасту и весовым категориям



Мужчины, женщины класс А (от 17 до 40 лет):

мужчины: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, свыше 91 кг;

женщины: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, свыше 75 кг.



Мужчины, женщины класс В (от 17 до 23 лет):

мужчины: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, свыше 91 кг;

женщины: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, свыше 75 кг.



Чемпионат мира — 2019 пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд).