Определились все возрастные группы и весовые категории ЧМ по муай-тай

Стали известны возрастные группы и весовые категории участников грядущего чемпионата мира по тайскому боксу в Таиланде. Напомним, решением IFMA в программу ЧМ был включён женский молодёжный состав.
Окончательный состав турнира по возрасту и весовым категориям
Мужчины, женщины класс А (от 17 до 40 лет):
мужчины: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, свыше 91 кг;
женщины: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, свыше 75 кг.
Мужчины, женщины класс В (от 17 до 23 лет):
мужчины: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, свыше 91 кг;
женщины: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, свыше 75 кг.
Чемпионат мира — 2019 пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд).
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