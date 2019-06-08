Ян: хочу подраться за титул. России нужен ещё один чемпион!

В ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 238. В основном карде выступит россиянин Пётр Ян. Он проведёт пятый поединок под эгидой промоушена, соперником станет седьмой номер рейтинга Джимми Ривера. В преддверии боя Ян поделился планами на будущее.
«Пообщались с Педро Муньосом во время медиадня. Я понял, что для него бои — часть игры, а для меня это настоящая жизнь. Но у нас не было никакого негатива. Если бы я услышал что-то плохое, то случилась бы кровавая драка. Было бы здорово, если бы Марлон Мораес победил Генри Сехудо. Мораес всегда дрался именно в нашем весе.
Впереди нас ждут большие бои. Хочу подраться в следующем поединке за титул. России нужен ещё один чемпион», — приводит слова Петра Яна MMAFighting.
- 8 июня 2019
-
13:57
-
12:34
-
12:08
-
11:34
-
10:24
-
10:13
-
01:01
- 7 июня 2019
-
23:53
-
22:50
-
21:52
-
20:28
-
19:50
-
18:58
-
18:23
-
17:59
-
17:11
-
16:17
-
13:37
-
13:29
-
12:33
-
11:35
-
11:20
-
10:39
-
10:21
-
10:13
-
00:37
- 6 июня 2019
-
23:55
-
22:59
-
21:21
-
20:47
-
19:59
-
19:00
-
17:58
-
14:12
-
13:20