Ян: хочу подраться за титул. России нужен ещё один чемпион!

В ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 238. В основном карде выступит россиянин Пётр Ян. Он проведёт пятый поединок под эгидой промоушена, соперником станет седьмой номер рейтинга Джимми Ривера. В преддверии боя Ян поделился планами на будущее.



«Пообщались с Педро Муньосом во время медиадня. Я понял, что для него бои — часть игры, а для меня это настоящая жизнь. Но у нас не было никакого негатива. Если бы я услышал что-то плохое, то случилась бы кровавая драка. Было бы здорово, если бы Марлон Мораес победил Генри Сехудо. Мораес всегда дрался именно в нашем весе.



Впереди нас ждут большие бои. Хочу подраться в следующем поединке за титул. России нужен ещё один чемпион», — приводит слова Петра Яна MMAFighting.