Уайт: хочу, чтобы Пенн завершил карьеру

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что не собирается больше организовывать поединки для бывшего чемпиона организации Би-Джей Пенна, который потерпел семь поражений подряд.



«Хочу, чтобы Би-Джей Пенн завершил карьеру. Обожаю этого парня, он одна из самых больших легенд нашего спорта. Я дал ему много возможностей в силу отношения к нему и его карьере, но я не могу снова организовать ему бой, просто не могу.



Хочу, чтобы он повесил перчатки на гвоздь. Ему больше нечего доказывать. Бои — это удел молодёжи. Зрелым мужчинам здесь нечего делать. Пенн — многократный чемпион в двух весовых категориях, ему не нужно доказывать свою силу. Люди любят его, он настоящая легенда», — приводит слова Дэны Уайта MMANews.