Нурмагомедов готовится к бою с Порье

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов начал обратный отсчёт следующей защиты титула. 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин встретится с Дастином Порье. Этот бой станет главным событием вечера.
«Ты готов, тренер? До боя 91 день», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.
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