Уайт: MMA — не для Норткатта, надеюсь, он завершит карьеру

17 мая 2019 года в Сингапуре состоялся турнир по смешанным единоборствам ONE Championship: Enter the Dragon. В его ходе первый поединок под эгидой промоушена проводил экс-боец UFC Сейдж Норткатт. Американец проиграл нокаутом, продержавшись в бою с Космо Алешандре лишь 29 секунд. Мощный удар бразильца справа нанёс Норткатту серьёзный урон. После боя выяснилось, что у Сейджа сломано 8 лицевых костей. В результате он перенёс операцию, которая длилась 9 часов.

Глава UFC Дэна Уайт впервые прокомментировал эту ситуацию, выразив надежду, что 23-летний Норткатт завершит карьеру.

«Я бы очень хотел, чтобы Норткатт завершил карьеру. Надеюсь, он так и сделает. Он симпатичный, харизматичный и умный парень. Сейдж собирается поступать учиться на инженера. У него впереди много дел в жизни. Наш спорт не для него. Не хочу казаться человеком, который обливает его дерьмом. Мне нравится Норткатт, но MMA — не для него. Надеюсь, он завершит карьеру, прежде чем получит серьёзные повреждения. Некоторые люди обязаны драться, но это не про Норткатта», — приводит слова Уайта MMA Fighting.