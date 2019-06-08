Реванш Джошуа с Руисом может пройти в Нью-Йорке

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что повторный поединок его клиента с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руисом может пройти в Нью-Йорке.

«Думаю, реванш будет интересным. У Джошуа непростой характер. Он захочет провести реванш на арене „Мэдисон Сквер Гарден“. Он захочет победить своих демонов там, где и проиграл Руису», — рассказал Хирн в интервью, размещённом на YouTube-канале DAZN.

2 июня мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся титульный поединок в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Британец в этом бою потерпел первое в профессиональной карьере досрочное поражение.

Ранее Руис заявлял, что за реванш на территории Великобритании он потребует не менее $ 50 млн.