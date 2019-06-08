В WBA назначили торги на бой Лебедева с Гуламиряном
Руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) назначило промоутерские торги по организации боя чемпиона мира по версии WBA Super в первом тяжёлом весе Дениса Лебедева (32-2, 23 КО) и чемпиона мира по версии WBA Regular Арсена Гуламиряна (24-0, 16 КО), сообщает BoxingScene.
Торги состоятся в Панаме 20 июня. Минимальное предложение должно составлять $ 200 тыс. Распределение гонорара — 75 процентов на 25 в пользу россиянина.
39-летний Денис Лебедев последний раз появлялся на ринге в ноябре 2018 года и решением судей победил Майка Уилсона. Что касается Гуламиряна, то француз армянского происхождения предыдущий бой провёл в октябре 2018 года, нокаутировав бывшего соперника Лебедева — Марка Флэнагана.
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