Боксёр едва не умер на ринге, потребовались реанимационные мероприятия

7 июня в Икстапа Сиуатанехо (штат Герреро, Мексика) состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого прошёл поединок экс-претендента на титул чемпиона мира во втором наилегчайшем весе Фелипе Орукуты (36-6, 30 КО) и Джонатана Хавьера Родригеса (21-1, 15 КО).
Встреча завершилась досрочной победой Родригеса в десятом раунде. Практически сразу после завершения боя Орукута потерял сознание и едва не скончался. Врачи вынуждены были проводить реанимационные мероприятия непосредственно на ринге. Фелипе был не в состоянии дышать самостоятельно, это стало следствием травм, полученных в бою.
Впоследствии Орукута был госпитализирован. На данный момент его состоянии остаётся стабильным, сообщает The Sun.
Видео драматического момента можно посмотреть на канале FOX Sports MX в YouTube.
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