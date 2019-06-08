Баста со сцены пожелал удачи Яну на турнире UFC 238

В ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 238. В основном карде выступит российский боец легчайшего веса Пётр Ян, противостоять ему будет Джимми Ривера.

В преддверии поединка известный рэп-исполнитель Баста пожелал Яну удачи, отправив ему видеопослание непосредственно с концерта.

«Пётр, мы тебя поддерживаем. Желаем тебе победы. Ты красавчик. Весь город с тобой», — сказал Баста.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице певца в социальной сети «Инстаграм».

На бой с Джимми Риверой Ян будет традиционно выходить под песню Басты. Напомним, главным поединком турнира в Чикаго станет противостояние Генри Сехудо и Марлона Мораеса.