Ковалькевич перед турниром UFC 238 проводила спарринги только с мужчинами

В ночь с 8 на 9 июня в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 238. В предварительном карде шоу выступит экс-претендентка на титул Каролина Ковалькевич. Полячка встретится с Алексой Грассо. В преддверии турнира Каролина призналась, что в ходе подготовки к бою она проводила спарринги только с мужчинами.
«Перед турниром я приняла решение проводить спарринги только с мужчинами. Почему? Потому что они сильнее и лучше. Когда я спаррингую с девушками, то после этого чувствую себя хорошо. Но после боя с мужчиной я говорю себе, что мне трудно дышать и я просто не понимаю, что происходит. Это большая разница», — приводит слова Ковалькевич MMAJunkie.
В ходе турнира UFC 238 выступят два россиянина. Дебютант лиги Григорий Попов встретится с Эдди Вайнлендом, а Пётр Ян померится силами с Джимми Риверой.
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