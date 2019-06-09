Ковалькевич перед турниром UFC 238 проводила спарринги только с мужчинами

В ночь с 8 на 9 июня в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 238. В предварительном карде шоу выступит экс-претендентка на титул Каролина Ковалькевич. Полячка встретится с Алексой Грассо. В преддверии турнира Каролина призналась, что в ходе подготовки к бою она проводила спарринги только с мужчинами.

«Перед турниром я приняла решение проводить спарринги только с мужчинами. Почему? Потому что они сильнее и лучше. Когда я спаррингую с девушками, то после этого чувствую себя хорошо. Но после боя с мужчиной я говорю себе, что мне трудно дышать и я просто не понимаю, что происходит. Это большая разница», — приводит слова Ковалькевич MMAJunkie.

В ходе турнира UFC 238 выступят два россиянина. Дебютант лиги Григорий Попов встретится с Эдди Вайнлендом, а Пётр Ян померится силами с Джимми Риверой.