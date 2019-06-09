35-летний боец из Якутии Попов проиграл Вайнленду в дебютном поединке в UFC

В ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 238. Главным его событием станет титульная встреча в легчайшем весе. За вакантный пояс поборются чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо и первый номер рейтинга Марлон Мораес.

В предварительном карде турнира свой дебютный бой в UFC провёл российский боец Григорий Попов. Соперником 35-летнего спортсмена стал Эдди Вайнленд из США. Бой завершился в третьем раунде, когда рефери остановил бой, зафиксировав победу американца техническим нокаутом.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Отметим, что в ходе основного карда в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, который встретится с Джимми Риверой.

UFC 238. Основной кард

Генри Сехудо — Марлон Мораес

Валентина Шевченко — Джессика Ай

Тони Фергюсон — Дональд Серроне

Джимми Ривера — Пётр Ян

Тай Туйваса — Благой Иванов