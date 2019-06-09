35-летний боец из Якутии Попов проиграл Вайнленду в дебютном поединке в UFC

В ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 238. Главным его событием станет титульная встреча в легчайшем весе. За вакантный пояс поборются чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо и первый номер рейтинга Марлон Мораес.
В предварительном карде турнира свой дебютный бой в UFC провёл российский боец Григорий Попов. Соперником 35-летнего спортсмена стал Эдди Вайнленд из США. Бой завершился в третьем раунде, когда рефери остановил бой, зафиксировав победу американца техническим нокаутом.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Отметим, что в ходе основного карда в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, который встретится с Джимми Риверой.
UFC 238. Основной кард
Генри Сехудо — Марлон Мораес
Валентина Шевченко — Джессика Ай
Тони Фергюсон — Дональд Серроне
Джимми Ривера — Пётр Ян
Тай Туйваса — Благой Иванов
- 9 июня 2019
-
02:35
-
00:44
- 8 июня 2019
-
23:15
-
22:22
-
21:21
-
20:55
-
19:58
-
18:46
-
17:53
-
16:49
-
15:01
-
13:57
-
12:34
-
12:08
-
11:34
-
10:24
-
10:13
-
01:01
- 7 июня 2019
-
23:53
-
22:50
-
21:52
-
20:28
-
19:50
-
18:58
-
18:23
-
17:59
-
17:11
-
16:17
-
13:37
-
13:29
-
12:33
-
11:35
-
11:20
-
10:39
-
10:21