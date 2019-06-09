Пётр Ян победил Риверу единогласным решением судей

Российский боец легчайшего веса Пётр Ян одержал уверенную победу над американцем Джимми Риверой на турнире UFC 238, который проходит в Чикаго (США).



Судьи единогласно отдали предпочтение уроженцу Дудинки — 29:28, 29:28, 30:27. Для 26-летнего спортсмена это 13-я победа в смешанных единоборствах при одном поражении.



Ранее Ян объявил о желании получить титульный бой в случае победы над Риверой.

Перед боем Яна с Риверой состоялся поединок, в котором Благой Иванов победил Тая Туивасу единогласным решением судей. Кроме того, сегодня в основном карде встретятся: Тони Фергюсон с Дональдом Серроне, Валентина Шевченко с Джессикой Ай и Генри Сехудо с Марлоном Мораесом (бой за титул в наилегчайшем весе).