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Пётр Ян победил Риверу единогласным решением судей

Пётр Ян победил Риверу единогласным решением судей
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец легчайшего веса Пётр Ян одержал уверенную победу над американцем Джимми Риверой на турнире UFC 238, который проходит в Чикаго (США).

Судьи единогласно отдали предпочтение уроженцу Дудинки — 29:28, 29:28, 30:27. Для 26-летнего спортсмена это 13-я победа в смешанных единоборствах при одном поражении.

Ранее Ян объявил о желании получить титульный бой в случае победы над Риверой.

Перед боем Яна с Риверой состоялся поединок, в котором Благой Иванов победил Тая Туивасу единогласным решением судей. Кроме того, сегодня в основном карде встретятся: Тони Фергюсон с Дональдом Серроне, Валентина Шевченко с Джессикой Ай и Генри Сехудо с Марлоном Мораесом (бой за титул в наилегчайшем весе).

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