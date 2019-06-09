Пётр Ян: Мораес или Сехудо — хочу биться с лучшим за титул
Российский боец легчайшего веса Пётр Ян рассказал о своих планах после победы над американцем Джимми Риверой на турнире UFC 238, который проходит в Чикаго (США).
«Теперь хочу следующий бой — титульный. Джимми — сильный, мастеровитый боец. Знал, что он серьёзный соперник, но я просто шёл вперёд и делал свою работу. Хочу бороться — никаких проблем. Мораес или Сехудо. Хочу биться с лучшим за титул», — приводит слова MMA Fighting.
Перед боем Яна с Риверой состоялся поединок, в котором Благой Иванов победил Тая Туивасу единогласным решением судей. Кроме того, сегодня в основном карде встретятся: Тони Фергюсон с Дональдом Серроне, Валентина Шевченко с Джессикой Ай. Главный бой — Генри Сехудо с Марлоном Мораесом (за титул в наилегчайшем весе).
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Дико…
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