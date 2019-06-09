Фергюсону присудили победу над Серроне техническим нокаутом
Бой UFC 238 Тони Фергюсон (США) — Дональд Серроне (США) был остановлен во втором раунде по решению врача. У Серроне заплыл правый глаз, и победу техническим нокаутом присудили его сопернику.
Перед этим боем россиянин Пётр Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой, а Благой Иванов был сильнее Тая Туивасу – в обоих случаях судьи были единогласны. Кроме того, сегодня в основном карде встретятся: Валентина Шевченко с Джессикой Ай и Генри Сехудо с Марлоном Мораесом (бой за титул в наилегчайшем весе).
Фергюсон провёл 28-й бой в смешанных единоборствах. В его активе 25 побед (10 нокаутом) при 3 поражениях. Попытки провести суперпоединок между Тони и Хабибом Нурмагомедовым трижды заканчивались провалом.
Видео можно посмотреть в «твиттере» UFC.
Фергюсон победил Серроне. Бой остановил врач. Как это было
Дико…
- 9 июня 2019
-
07:30
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
06:25
-
02:35
-
00:44
- 8 июня 2019
-
23:15
-
22:22
-
21:21
-
20:55
-
19:58
-
18:46
-
17:53
-
16:49
-
15:01
-
13:57
-
12:34
-
12:08
-
11:34
-
10:24
-
10:13
-
01:01
- 7 июня 2019
-
23:53
-
22:50
-
21:52
-
20:28
-
19:50
-
18:58
-
18:23
-
17:59
-
17:11
-
16:17
-
13:37
-
13:29
Партнерский контент