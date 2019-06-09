Фергюсону присудили победу над Серроне техническим нокаутом

Бой UFC 238 Тони Фергюсон (США) — Дональд Серроне (США) был остановлен во втором раунде по решению врача. У Серроне заплыл правый глаз, и победу техническим нокаутом присудили его сопернику.

Перед этим боем россиянин Пётр Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой, а Благой Иванов был сильнее Тая Туивасу – в обоих случаях судьи были единогласны. Кроме того, сегодня в основном карде встретятся: Валентина Шевченко с Джессикой Ай и Генри Сехудо с Марлоном Мораесом (бой за титул в наилегчайшем весе).

Фергюсон провёл 28-й бой в смешанных единоборствах. В его активе 25 побед (10 нокаутом) при 3 поражениях. Попытки провести суперпоединок между Тони и Хабибом Нурмагомедовым трижды заканчивались провалом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» UFC.