Сехудо победил Мораеса в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Американец Генри Сехудо одержал победу нокаутом над бразильцем Марлоном Мораесом в бою за вакантный титул в легчайшем весе на турнире UFC 238, который состоялся в Чикаго (США). Судья остановил поединок в третьем раунде.



Ради этого боя Сехудо поднялся в весе, и изначально он не считался фаворитом, несмотря на статус сильнейшего в наилегчайшей весовой категории. Теперь Генри является автором уникального достижения: он олимпийский чемпион и обладатель двух чемпионских поясов UFC.

Ранее россиянин Пётр Ян отметил, что рассчитывает провести бой с Сехудо или Мораесом.



UFC 238. Основной кард



Валентина Шевченко — Джессикой Ай — победа Шевченко нокаутом

Тони Фергюсон — Дональд Серроне — победа Фергюсона техническим нокаутом

Пётр Ян — Джимми Ривера — победа Яна единогласным решением судей

Благой Иванов — Тай Туиваса — победа Иванова единогласным решением судей.

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