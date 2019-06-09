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Сехудо победил Мораеса в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Сехудо победил Мораеса в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Бокс/ММА / ММА 0

Американец Генри Сехудо одержал победу нокаутом над бразильцем Марлоном Мораесом в бою за вакантный титул в легчайшем весе на турнире UFC 238, который состоялся в Чикаго (США). Судья остановил поединок в третьем раунде.

Ради этого боя Сехудо поднялся в весе, и изначально он не считался фаворитом, несмотря на статус сильнейшего в наилегчайшей весовой категории. Теперь Генри является автором уникального достижения: он олимпийский чемпион и обладатель двух чемпионских поясов UFC.

Ранее россиянин Пётр Ян отметил, что рассчитывает провести бой с Сехудо или Мораесом.

UFC 238. Основной кард

Валентина Шевченко — Джессикой Ай — победа Шевченко нокаутом
Тони Фергюсон — Дональд Серроне — победа Фергюсона техническим нокаутом
Пётр Ян — Джимми Ривера — победа Яна единогласным решением судей
Благой Иванов — Тай Туиваса — победа Иванова единогласным решением судей.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» MMAFighting.

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