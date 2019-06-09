Ян: наверное, Сехудо хочется бить пенсионеров

Боец UFC Пётр Ян прокомментировал тот факт, что новый чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо после победы над Марлоном Мораесом не упомянул россиянина в качестве возможного соперника.
«Сехудо после победы стал упоминать имена Фабера, Круса, Гарбрандта, но не упомянул меня. Не знаю, ему, наверное, хочется бить пенсионеров. Я молодой, мне 26 лет, и я готов составить ему конкуренцию. С удовольствием приму этот бой и отлично к нему подготовлюсь.
Если не получу титульный бой, то готов подраться с Фабером. Могу драться с топ-бойцами. Никаких проблем. Я ни от кого не отказывался и приму любого соперника. Будем бить», — сказал Ян на пресс-конференции после турнира UFC 238.
Ранним утром 9 июня Пётр Ян одержал пятую кряду победу в UFC, справившись с Джимми Риверой.
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