Ян: наверное, Сехудо хочется бить пенсионеров

Боец UFC Пётр Ян прокомментировал тот факт, что новый чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо после победы над Марлоном Мораесом не упомянул россиянина в качестве возможного соперника.

«Сехудо после победы стал упоминать имена Фабера, Круса, Гарбрандта, но не упомянул меня. Не знаю, ему, наверное, хочется бить пенсионеров. Я молодой, мне 26 лет, и я готов составить ему конкуренцию. С удовольствием приму этот бой и отлично к нему подготовлюсь.



Если не получу титульный бой, то готов подраться с Фабером. Могу драться с топ-бойцами. Никаких проблем. Я ни от кого не отказывался и приму любого соперника. Будем бить», — сказал Ян на пресс-конференции после турнира UFC 238.

Ранним утром 9 июня Пётр Ян одержал пятую кряду победу в UFC, справившись с Джимми Риверой.