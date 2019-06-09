Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBO

В Рино (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча между чемпионом мира по версии WBO в полулёгком весе Оскаром Вальдесом (26-0, 20 КО) и Джейсоном Санчесом (14-1, 7 КО).

Вальдес выступал в ринге агрессором и работал точнее и продуктивнее. В пятом раунде Вальдес отправил соперника в нокдаун точным боковым ударом в челюсть. На протяжении оставшейся части поединка Оскар удерживал инициативу и не давал шансов Санчесу на апсет.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Вальдесу — 117:110, 118:109 и 118:109. Эта защита стала для Вальдеса уже шестой успешной в карьере.