Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBO
В Рино (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча между чемпионом мира по версии WBO в полулёгком весе Оскаром Вальдесом (26-0, 20 КО) и Джейсоном Санчесом (14-1, 7 КО).
Вальдес выступал в ринге агрессором и работал точнее и продуктивнее. В пятом раунде Вальдес отправил соперника в нокдаун точным боковым ударом в челюсть. На протяжении оставшейся части поединка Оскар удерживал инициативу и не давал шансов Санчесу на апсет.
По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Вальдесу — 117:110, 118:109 и 118:109. Эта защита стала для Вальдеса уже шестой успешной в карьере.
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